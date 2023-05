Neymar : Coup de main inattendu pour son transfert, le PSG jubile

Thomas Bourseau

Neymar sur le départ ? Le PSG travaillerait sur ce dossier et pourrait compter sur Manchester United. Casemiro se mettrait en quatre pour que le Brésilien l’y rejoigne cet été. Le feuilleton s’emballe.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, Neymar ne devrait, sauf énorme cataclysme, pas honorer son bail jusqu’à son terme. En effet, contrairement à l’été dernier où il avait publiquement fait part de son choix de rester au Paris Saint-Germain malgré la volonté de fer de Luis Campos de le pousser vers la sortie. Neymar est au PSG, mais il semblerait que son temps soit compté.

Contacts établis pour un départ à Manchester United ?

C’est du moins l’information communiquée par L’Equipe ces dernières heures. Et pour ce qui est de son éventuelle porte de sortie, il faudrait compter uniquement sur la Premier League. D’après le quotidien sportif, il y aurait des contacts avec Manchester United qui semblerait être à ce jour la destination la plus probable pour le Brésilien. Et le PSG recevrait une aide précieuse.

Casemiro joue les entremetteurs