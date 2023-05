Scandale en Espagne, Kylian Mbappé intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’insultes racistes à Mestalla lors de la défaite du Real Madrid à Valence (0-1), Vinicius Junior n’a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule contre LaLiga. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le Brésilien est victime de racisme. Kylian Mbappé lui a ainsi apporté son soutien.

C'est un nouveau scandale de racisme qui secoue le football européen. Dimanche soir, Vinicius Junior a été insulté par des supporters de Valence ce qui a créé de vives tensions. L'ailier du Real Madrid a même expulsé quelques secondes plus tard après avoir été impliqué dans une échauffourée. Et le Brésilien n'a pas manqué de pousser un énorme coup de gueule.

Le coup de gueule de Vinicius

« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d’ici », a lancé Vinicius Junior.

Mbappé monte au créneau