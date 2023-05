C’est la guerre au PSG, le vestiaire met les choses au clair

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a connu une saison éprouvante, marquée notamment par une nouvelle rupture avec ses supporters, qui n’avaient pas hésité à afficher leur mécontentement devant le siège du club en ciblant plusieurs joueurs. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas allés les saluer à l’issue du match contre Auxerre, un sujet sur lequel est revenu Marquinhos.

La grève n’aura pas duré longtemps. Le CUP a annoncé la fin de son boycott après s’être entendu avec le PSG sur certains points. La relation entre le club et son public s’est effritée tout au long de la saison, avec un point de rupture atteint en mai dernier, et le rassemblement de supporters devant la Factory en s’en prenant verbalement à la direction et à certains joueurs. Une centaine d’entre eux s’étaient ensuite rendus à Bougival pour réclamer le départ de Neymar devant son domicile.

Les joueurs du PSG snobent les supporters

Le malaise est donc profond, et la position des joueurs n’est pas passée inaperçue ce dimanche. Après la victoire contre Auxerre, les joueurs du PSG sont rentrés directement au vestiaire sans aller saluer les fans ayant fait le déplacement. Interrogé en zone mixte, Marquinhos a assuré qu’il n’y avait aucun message caché derrière ce geste.

« On doit réfléchir pour que l’on puisse travailler tous ensemble »