Une star du PSG l’annonce, c’est terminé pour le RC Lens

Arnaud De Kanel

Grâce à son succès deux buts à un face à l'AJ Auxerre, le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France. Mathématiquement, rien n'est officiel mais pour Marquinhos c'est fait, le club de la capitale va remporter cette Ligue 1 dès le prochain match.

A deux journées de la fin du championnat, on ne connait toujours pas le champion. Il y avait encore un peu de suspense entre le PSG et le RC Lens mais le club de la capitale l'a pratiquement tué dimanche soir après son succès sur la pelouse de l'AJ Auxerre. En zone mixte, Marquinhos s'est montré très serein et il a affirmé que le titre ne pouvait plus échapper aux mains du PSG.

«On va garder ce titre de champion de France»

« Je crois qu’on a une main sur le trophée déjà, il manque juste mathématiquement qu’on soit champion. On va finir ça sur le prochain match. Il faut qu’on se concentre sur notre travail à faire. C’est presque fait, mathématiquement pas encore, mais c’est presque le cas. Ce n’est pas la meilleure saison du PSG mais c’est une bonne saison. C’est toujours important le titre de champion de France. Je sais comment ça fait mal quand tu ne gagnes pas un titre de champion de France. On va garder ce titre de champion de France qu’on ira chercher sur le prochain match pour qu’on puisse bien finir cette saison et pour que ça soit une bonne saison », a confié le capitaine du PSG. Les Rouge et Bleu vont être champions donc et ce malgré un retour de Mondial très délicat.

«Après la Coupe du monde je pense que beaucoup de choses ont changé»