Le vestiaire du PSG est transformé, voilà pourquoi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Longtemps mis en danger par l’OM et le RC Lens, le PSG a fini par prendre les devants et se dirige tout droit vers le titre. Avant d’affronter Auxerre, l’ambiance serait beaucoup plus tranquille en interne, ce qui s’explique en partie par des résultats positifs ces derniers temps.

En cas de succès à Auxerre ce dimanche, le PSG pourrait être sacré champion de France à deux journées du terme de la saison. Mais il faudra faire un meilleur résultat que le RC Lens qui se déplace à Lorient. Quoi qu’il en soit, que le PSG boucle cette saison aujourd’hui ou la semaine prochaine, les dés sont jetés.

Le PSG file vers le titre

Même si le PSG s’est fait peur, Kylian Mbappé et les siens ont su rebondir après la défaite concédée à domicile contre Lorient. Depuis, Paris enchaîne et joue même mieux. Une aubaine pour Christophe Galtier qui se donne un peu d’air dans cette saison compliquée.

Messi - PSG : Une folle annonce tombe pour son transfert https://t.co/Ed6NBRzKl5 pic.twitter.com/odzPYrbdU2 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Une ambiance apaisée