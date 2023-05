Mourinho - PSG : «Il est naze», il dégoupille totalement

Florian Barré

Alors qu’il est annoncé au PSG cet été, José Mourinho vit de belles heures à l’AS Rome. Ce jeudi soir, il s’est difficilement qualifié en finale de la Ligue Europa avec le club italien en arrachant un nul 0-0 à Leverkusen après avoir remporté le match aller à la maison. Dans son émission Instagram « Antonio Speaks », Cassano, ancien joueur du club romain ne s’est pas montré élogieux envers José Mourinho dont il n’aime pas le style.

C’est sans séduire que l’AS Roma de José Mourinho a rejoint la finale de la C3 jeudi après avoir remporté la C4 la saison passée. Après des passages délicats à Manchester United et Tottenham, le Special One retrouve des couleurs en Italie avant de potentiellement rejoindre le PSG l’été prochain, même si le PSG entend conserver Christophe Galtier selon les informations du 10Sport. Pour l’heure et malgré les bons résultats, le style de jeu du coach romain agace certains observateurs.

Antonio Cassano balance sur Mourinho

Parmi les détracteurs de Mourinho, on retrouve Antonio Cassano. L’ancien international italien et joueur de l’AS Rome ne supporte pas la manière dont joue le club du Special One : « Il n'est pas possible que, du début à la fin, il y ait des bagarres et des querelles. Ils sont tombés par terre et n'ont pas joué la moitié d'une action en 98 minutes » a-t-il lâché après avoir vu le match retour contre le Bayer Leverkusen.

Cassano craque... « Il est naze »