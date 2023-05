Un clash éclate au PSG, il met les choses au clair

Jean de Teyssière

Lors du match face à Monaco comptant pour la 23ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se fait écraser par les Monégasques (1-3) et plongent dans la crise. A la fin du match, Marquinhos refuse même d'aller saluer les supporters parisiens ayant fait le déplacement. Trois mois plus tard, il explique les raisons de ce refus, invoquant le changement de personnalité.

Le comportement de Marquinhos suite à la défaite face à Monaco (1-3) avait interrogé. Après le match, le capitaine brésilien refuse d'aller saluer ses supporters et demande même à ses coéquipiers de le suivre dans ce refus. Au sein du club, cette décision n'était pas passée car on se demandait ce qui était passé par la tête du capitaine du PSG à ce moment-là. Trois plus tard, Marquinhos a prolongé son contrat jusqu'en 2028 et évoque son changement de personnalité.

« Je ne suis plus la même personne »

Dans un entretien accordé à L'Équipe , Marquinhos est revenu sur cet épisode et estime que : « C'est normal de changer. Je ne suis plus la même personne, ni le même joueur, mais après ça dépend de la personnalité des gens. Je ne veux rien forcer dans mon comportement. Mais un capitaine doit être présent dans un vestiaire, dans des moments importants où il y a des prises de décision. C'est important de bien penser dans ces moments... »

« Il ne faut pas hésiter à parler franchement avec les autres »