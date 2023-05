Neymar, Mbappé, Marquinhos… Toutes les infos mercato du 11 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le Real Madrid fonce sur Mbappé, le PSG réagit

Selon The Telegraph , le Real Madrid garde un oeil sur Kylian Mbappé et aurait même prévu une nouvelle offensive pour tenter de recruter l'attaquant français, sous contrat jusqu'en 2024 au PSG. Mais le média anglais indique que la direction du club de la capitale ne compte pas se laisser faire et aurait un plan pour plomber le Real Madrid. L’idée serait en effet de travailler au corps Mbappé, lui présentant notamment un changement du projet centré sur les jeunes parisiens, comme Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu.



PSG : Prolongation de contrat imminente pour Marquinhos

Marquinhos va bel et bien fixer son avenir au PSG ! Selon les révélations du Parisien , tout est bouclé en coulisses pour la prolongation de contrat du défenseur brésilien jusqu'en 2027, et la nouvelle pourrait même être officialisée samedi par le PSG à l'occasion du match contre Ajaccio au Parc des Princes.



PSG : Barcelone a tranché pour un retour de Neymar

Même si son avenir au PSG parait très incertain, Neymar aurait déjà une certitude à l'approche du mercato. En effet, selon les révélations de SPORT , le FC Barcelone ne recrutera pas son ancien attaquant et n'a même jamais envisagé la possibilité de de rapatrier cet été.



Lloris avec Messi et Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham, Hugo Lloris (36 ans) pourrait opter pour un nouveau challenge plus exotique cet été. The Times annonce en effet que l'ancien gardien emblématique de l'équipe de France pourrait atterrir en Arabie Saoudite, tout comme Lionel Messi qui s'apprête à rejoindre Al-Hilal et Cristiano Ronaldo qui s'était engagé avec Al-Nassr l'hiver dernier.



OM : La Juventus vend la mèche pour l’avenir de Milik

Prêté par l'OM à la Juventus Turin avec une option d'achat fixée à 9M€, Arkadiusz Milik devrait être définitivement transféré en fin de saison. Et son entraîneur Massimiliano Allegri a confirmé cette tendance pour le buteur polonais : « Il ne m'a pas surpris, nous le connaissions. Il m'a surpris positivement par son caractère. C'est un garçon extraordinaire et équilibré. Il a beaucoup donné à la Juve et peut encore donner beaucoup. Je suis content de ce qu'il a fait. C'est une excellente recrue », a indiqué l'entraîneur de la Juve en conférence de presse.



PSG : Rafael Leão ne viendra pas