Annoncé au PSG, Mourinho prend un énorme stop

Axel Cornic

Après deux ans à l’AS Roma, José Mourinho pourrait décider de viser un nouveau projet ambitieux et le Paris Saint-Germain est l’une des options les plus citées en ce moment. Les médias français comme étranger évoquent un effet un intérêt concret de la part des dirigeants parisiens, même si selon nos informations Christophe Galtier devrait rester en place pour le moment.

Depuis le début du projet QSI, plusieurs noms ont régulièrement été liés au PSG sans jamais le rejoindre. C’est le cas de José Mourinho, qui avec Pep Guardiola et Zinédine Zidane semble être l’un des fantasmes des propriétaires qataris. Et cet été, l’histoire pourrait se répéter...

Le PSG fonce sur un crack à 54M€, une offre va partir https://t.co/mIpwDARa7e pic.twitter.com/6iL6Ya7DCs — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Mourinho est annoncé au PSG

RMC Sport a en effet récemment annoncé un premier contact entre José Mourinho et le PSG, avec Luis Campos qui fait évidemment figure d’intermédiaire de choix. Nous vous avons toutefois pu vous révéler sur le10sport.com qu’il n’y a eu aucun rapprochement entre l’actuel coach de l’AS Roma et le PSG, qui se projette pour le moment sur un avenir avec Christophe Galtier.

Le Real Madrid lui aurait dit non