C'est confirmé, le PSG prépare un transfert surprise

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Crystal Palace, Michael Olise aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de l'attaquant anglais de 21 ans, alors que Lionel Messi et Neymar pourraient claquer la porte du Parc des Princes.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait de plus en plus proche de quitter le Parc des Princes librement et gratuitement cet été. Par ailleurs, le club de la capitale aimerait se débarrasser de Neymar - qui est sous contrat jusqu'en 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - lors du prochain mercato.

Transferts : Le PSG vise du lourd en attaque, il a déjà dit oui ! https://t.co/QnfVZiZ0Kb pic.twitter.com/y0NitReysh — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Messi et Neymar sur le départ au PSG ?

Pour combler ces départs colossaux, le PSG aurait déjà identifié plusieurs cibles en attaque en vue de la prochaine fenêtre de transferts. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe - confirmées à la fois par The Evening Standard et The Daily Mail - Luis Campos aurait inscrit le nom de Michael Olise sur ces tablettes, et ce, pour un transfert cet été.

Le PSG n'a pas oublié Michael Olise