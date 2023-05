Mercato : Le PSG a tout prévu pour un gros transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Du mouvement est attendu cet été du côté du PSG, Luis Campos souhaitant mettre la main sur plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif après cette saison particulièrement compliquée. Pour parvenir à ses fins, le Portugais multiplierait ainsi les pistes, et plusieurs noms circulent déjà à l’approche du mercato, dont celui de Bernardo Silva.

Le Paris Saint-Germain prévoit de se montrer particulièrement actif sur le mercato après une saison éprouvante, marquée par les polémiques et les déconvenues sportives. L’attaque sera l’un des chantiers de Luis Campos, qui s’apprête à voir partir Lionel Messi et qui espère parvenir à la même conclusion avec Neymar.



Le PSG multiplie les pistes à chaque poste, des noms se dégagent

Ainsi, le PSG prospecte sur le mercato. Comme l’explique L’Equipe , Luis Campos a déjà établi une short-list de plusieurs noms à chaque poste pour être certain de parvenir à ses fins dans l’un des dossiers, et le secteur offensif ne fait pas exception. Le quotidien sportif assure ainsi que Bernardo Silva (Manchester City), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Michael Olise (Crystal Palace) figure dans les petits papiers du Portugais.

Luis Campos a déjà bougé pour Bernardo Silva