PSG : Un double transfert de folie va faire oublier Mbappé

Passé proche de rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé ne semble plus être une obsession pour le club merengue. Et pour cause, non seulement Vinicius Junior a fait oublier l'attaquant du PSG, mais surtout, les Madrilènes se concentrent désormais sur les transferts d'Erling Haaland et Jude Bellingham.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Kylian Mbappé avait décidé de snober le Real Madrid afin de prolonger son contrat avec le PSG. A l'époque, le club merengue avait vécu ce refus comme un affront et semblait avoir du mal à digérer. Mais depuis, la situation a bien évolué.

Le PSG snobé sur le mercato, Mbappé peut enrager https://t.co/dej5SmH2qS pic.twitter.com/3Kg0jfBU5w — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Vinicius fait oublier Mbappé

Et pour cause, comme le souligne SPORT , la saison exceptionnelle que réalise Vinicius Junior laisse beaucoup moins de regrets au Real Madrid puisque le Brésilien évolue au poste qu'aurait occupé Kylian Mbappé. Et pour l'avenir aussi, le club merengue semble avoir tourné la page.

Haaland et Bellingham, les priorités du Real

En effet, le média espagnol ajoute que le Real Madrid a désormais d'autres priorités pour les prochains mercatos. Et pour cause, le club merengue s'active désormais pour les transferts d'Erling Haaland (Manchester City) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Par conséquent, Florentino Pérez semble avoir tourné la page Mbappé.