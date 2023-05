Transferts : Le PSG va boucler une signature historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela ne fait plus aucun doute, Marquinhos va poursuivre sa carrière près du Parc des Princes. Le PSG s’est entendu avec le défenseur brésilien pour une prolongation de trois saisons, soit jusqu’en juin 2027. De quoi le faire entrer un peu plus dans l’histoire du club de la capitale, lui qui a rejoint le projet QSI en 2013.

Bien qu’il ne fasse plus l’unanimité depuis de nombreux mois, en raison de ses prestations irrégulières et d'un leadership pointé du doigt, Marquinhos n’a pas l’intention de changer d’air dans un avenir proche, et le PSG mise également sur son capitaine pour les années à venir. Comme vous l’avait révélé le10sport.com en février, et confirmé Le Parisien ces dernières heures, le Brésilien va officiellement prolonger jusqu’en juin 2027 et obtenir l’un des salaires les plus élevés du vestiaire. L'annonce interviendra dans les prochains jours au plus tard. Avec ce nouveau bail, le numéro 5 du PSG entre également un peu plus dans l’histoire de son club.

Marquinhos en route pour détrôner Pilorget

Et pour cause, Marquinhos deviendra la saison prochaine le joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, devançant Jean-Marc Pilorget et ses 435 apparitions entre 1975 et 1987 puis lors de la saison 1988-1989. Avant la rencontre face à l’AC Ajaccio, l’international auriverde totalise 404 matches sous le maillot du PSG, devancé donc par Jean-Marc Pilorget (436) mais également Marco Verratti (412). Il est en revanche le Brésilien qui détient le plus d’apparitions dans la capitale, devant Thiago Silva (315), Lucas Moura (229), Raí (215) et Maxwell (214).

L’avenir incertain de Verratti pourrait consolider le record du Brésilien

Marco Verratti est donc à la lutte avec Marquinhos pour battre en premier le record de l’ex-défenseur français du PSG, mais l’avenir de l’international italien semble incertain après sa saison ratée, et ce alors que de nombreux changements sont attendus dans la capitale. Le Brésilien, lui, est assuré de rester au moins une année supplémentaires près du Parc des Princes et pourrait donc être le premier et le seul à prendre la tête de ce classement symbolique et lourd de sens.

Il pourrait devenir le joueur le plus fidèle