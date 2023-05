Le PSG boucle une signature, ça gronde déjà dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a donné son accord pour prolonger son contrat jusqu'en 2027 comme l'a annoncé le 10Sport.com. Sauf incroyable changement durant l'intersaison, le défenseur brésilien devrait continuer à porter le brassard de capitaine. Et cela n'enchante pas particulièrement le vestiaire parisien, qui lui reproche sans manque de leadership.

Après un mercato estival jugé bien décevant, Luis Campos décidait de lancer l'opération prolongation. Le but étant de boucler la signature de plusieurs cadres afin de préparer la suite avec sérénité. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Lionel Messi et Presnel Kimpembe n'ont toujours pas donné leur accord et se dirigent vers la porte de sortie. Le premier à avoir accepté de prolonger est Marco Verratti, mais il commencerait à regretter cette signature selon L'Equipe.

Surprise, le PSG a bouclé un transfert ! https://t.co/dHD4nN6qnh pic.twitter.com/b5cE60ifvU — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Marquinhos va prolonger avec le PSG

Le milieu de terrain ne sera pas le seul à signer un nouveau contrat puisque Marquinhos s'apprête à renouveler son contrat. Comme annoncé par le 10Sport.com et confirmé par Le Parisien , le défenseur brésilien sera lié au PSG jusqu'en 2027. La signature devrait être officialisée avant la rencontre face à l'AC Ajaccio.

Le vestiaire prêt à réclamer une révolution ?