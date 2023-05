Transferts : Un joueur de Deschamps annoncé au PSG, son mercato s’emballe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG, Moussa Diaby risque d’animer le mercato estival, son départ du Bayer Leverkusen semblant inéluctable. Alors que le10sport.com vous a récemment indiqué qu’un retour du titi parisien n’était pas dans les plans de Luis Campos, malgré les nombreuses pistes activées par le Portugais, la rumeur persiste autour du milieu offensif de l’équipe de France.

Auteur d’une nouvelle saison convaincante avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby vit probablement ses derniers instants en Allemagne. Le milieu offensif de 23 ans, engagé jusqu’en juin 2025, est annoncé avec insistance sur le départ, et sa grosse cote sur le mercato devrait l’amener à plier bagage sans grande difficulté dans les prochains mois au plus tard.

Moussa Diaby cité du côté du PSG

Et à en croire les informations divulguées par L’Equipe , le PSG serait sur les rangs pour accueillir son ancien titi. Moussa Diaby avait quitté la capitale à l’été 2019 dans le cadre d’un transfert fixé à 15M€ vers le Bayer Leverkusen. Quatre ans plus tard, l’ailier a changé de dimension, découvrant notamment l’équipe de France (10 sélections) et suscitant les convoitises de certains cadors européens.

Le PSG a d’autres priorités

Le PSG passera-t-il alors à l’action ? Contrairement à ce qu’indique le quotidien sportif, le club de la capitale n’a pas l’intention de se positionner sur l’international tricolore estimé à 50M€ comme vous le révélait le10sport.com le 18 avril dernier. Luis Campos lorgne d’autres profils, à l’instar de Bernardo Silva (Manchester City). Le PSG a d’ailleurs lancé les premières manœuvres pour l’international portugais, désireux de changer d’air.