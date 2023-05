Galtier-Zidane : C’est la crise à Paris, le PSG fait-il le bon choix ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG vit une saison plus que compliquée sur le plan sportif, Christophe Galtier restera à son poste l’année prochaine, sauf catastrophe. Malgré tout, de nombreux noms sont évoqués pour prendre la relève, de Zinédine Zidane à Thiago Motta. Selon vous, Paris fait-il le bon choix ?

Le sujet de l’entraîneur a toujours été un vaste débat au PSG. L’été dernier, après une saison cataclysmique, le club de la capitale a nommé Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. Un choix qui a d’abord porté ses fruits, avant que les choses ne s’enveniment, surtout au retour de la Coupe du monde. De là à fragiliser le poste de Galtier ? Ce n’est clairement pas la tendance.

«Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé»

Selon nos informations exclusives, sauf catastrophe comme la perte du titre de champion de France ou une nouvelle polémique extra-sportive, Christophe Galtier restera au PSG la saison prochaine. Malgré tout, plusieurs noms sont régulièrement cités pour prendre sa succession. Dont José Mourinho. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, il n’y a pas le moindre contact entre la direction du PSG et le technicien portugais. Information confirmée par… Mourinho lui-même. « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé », a t-il lancé en conférence de presse.

Le PSG fait une erreur monumentale, un coup de gueule est poussé https://t.co/0Yl2Gf5579 pic.twitter.com/JKDYv1N4YI — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Plusieurs pistes évoquées

Le Portugais n’est pas le seul à avoir été évoqué. Comme toujours, le nom de Zinédine Zidane revient régulièrement. Au Qatar, on apprécie aussi le profil de Thiago Motta. Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Antonio Conte ou encore Marcelo Gallardo ont aussi été cités au PSG. Selon vous, le club de la capitale fait-il le bon choix en conservant Christophe Galtier ?



