PSG : Il veut remplacer Galtier, un grand nom de QSI s’en mêle

Si jamais Christophe Galtier était licencié du PSG, Massimiliano Allegri garderait un œil rivé sur son téléphone. L’Italien serait intéressé par le PSG, mais un ancien du club en la personne d’Angel Di Maria pourrait l’inciter à rester.

Sauf cataclysme, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine pour sa dernière année de contrat. C’est en effet l’information exclusive que le10sport.com vous a divulgué le 20 avril dernier. Pour autant, le paysage médiatique continue d’affirmer que le PSG travaille sur la succession de Christophe Galtier.

Allegri attendrait l’appel du PSG

Divers noms circulent dans la presse avec notamment José Mourinho, Thiago Motta et… Massimiliano Allegri ? Selon les informations de Tuttosport , l’entraîneur de la Juventus serait prêt à plier bagage cet été si cela lui permettait de rejoindre le PSG. Allegri attendrait une offre.

«J'ai eu de grands entraîneurs dans ma carrière et avec Allegri, je me débrouille bien»