La révolution portée par Mourinho ? Le PSG est interpellé

Thomas Bourseau

Le nom de José Mourinho revient avec insistance ces dernières heures pour la succession de Christophe Galtier. Pour autant, The Special One n’a pas encore discuté avec le PSG comme révélé par le10sport.com et confirmé en personne par le Portugais.

José Mourinho pourrait-il être le futur entraîneur du PSG ? Ces dernières heures, la piste prend de plus en plus d’ampleur dans les médias. À en croire les informations divulguées par Foot Mercato , des discussions auraient déjà eu lieu entre le président Nasser Al-Khelaïfi et The Special One.

Une arrivée d’Amrabat évoquée par Mourinho lors d’échanges avec Al-Khelaïfi ?

Le média spécialisé explique que les discussions entre les deux hommes auraient tourné autour de la potentielle venue de José Mourinho au PSG. Le Portugais ne serait pas totalement contre cette idée, mais aimerait avoir quelques garanties sportives et notamment au niveau du mercato. C’est pourquoi le nom de Sofyan Amrabat serait venu sur le tapis. L’entraîneur de la Roma, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024, aurait à coeur de voir Amrabat débarquer avec lui en cas d’éventuelle venue au PSG de Mourinho selon Foot Mercato .

Mourinho au PSG ? Il nie les contacts