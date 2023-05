Après la catastrophe, il propose un énorme projet au FC Nantes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Humilié en finale de la Coupe de France, le FC Nantes a enchaîné deux défaites en Ligue 1 et se retrouve désormais en position de relégable. Afin d’inverser la tendance, un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo a été nommé, alors qu’un attelage Courbis-Ziani a également été envisagé comme révélé par le10sport.com. Une idée qui plaît d’ailleurs à Rolland Courbis.

Antoine Kombouaré a payé cher le terrible enchaînement du FC Nantes qui se retrouve menacé par une relégation en Ligue 2 après avoir été humilié par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5). Résultat, un duo composé de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo succède au Kanak. Mais comme révélé par le10sport.com, le FC Nantes a également songé à un attelage composé de Rolland Courbis et Stéphane Ziani. Contacté par nos soins, le consultant RMC Sport révèle qu'il aurait aimé faire équipe avec l'ancien Canari.

Un duo avec Ziani, Courbis valide

« Je pense que c’était une très bonne idée, oui (sourire). Je vois beaucoup de complémentarité de ce possible duo, qui aurait pu être redoutable », nous confie l'ancien entraîneur de l'OM qui mesure toutefois l'ampleur de la tâche que représente le sauvetage du FC Nantes.

«Ça ressemble quand même à une mission "impossible"»