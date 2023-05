C'est la catastrophe, énorme coup de tonnerre au FC Nantes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré vit ses derniers moments en tant qu'entraîneur du FC Nantes. Dans les prochaines heures, le technicien devrait être remercié par sa direction après la dernière défaite de son équipe face au RC de Strasbourg. Pour le remplacer, les dirigeants pensent à un duo composé de Stéphane Ziani et de Rolland Courbis.

Le FC Nantes est en grand danger ! Battu par le RC de Strasbourg dimanche (0-2), le club a chuté à la 17ème place et pointe à deux points du premier relégable, l'AJ Auxerre. Après cette nouvelle désillusion, Antoine Kombouaré n'avait pas mâché ses mots en conférence de presse. « On a déçu beaucoup de gens aujourd'hui. On n'est pas efficace et on fait des cadeaux à l'adversaire, qui tuent tous nos efforts. Je ne suis pas content, je suis très déçu et en colère mais je ne suis pas inquiet. On est nul, mais la 16e place est à deux points, elle nous tend les bras. Il y a de l'espoir. Il faut qu'on se mette un gros coup de pied au cul et qu'on se bouge » avait lâché le technicien. Mais l'électrochoc pourrait justement venir d'un départ de Kombouaré.





Séisme au FC Nantes, une bombe est lâchée sur Kombouaré https://t.co/cHv50DFIqe pic.twitter.com/rSIYuXrBgo — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Kombouaré viré dans les prochaines heures

Comme confirmé par le 10Sport.com, Kombouaré ne devrait pas tenir longtemps à son poste. Le FC Nantes envisage sérieusement de le remercier. Cette idée germe dans l'esprit de Waldemar Kita depuis plusieurs semaines, mais son bon parcours en Coupe de France et l'absence de piste solide pour le remplacer ont repoussé l'échéance. Mais alors que le FC Nantes court à la catastrophe, un changement d'entraîneur pourrait permettre de relancer la machine.

Un duo pour tenter d'assurer le maintien ?

Selon nos informations exclusives, un duo semble tenir la corde dans l'esprit des responsables nantais. En interne, on songe à confier les rênes de l'équipe première à Stéphane Ziani et Rolland Courbis. Deux hommes qui se connaissent parfaitement et habitués aux ambiances de Ligue 1. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, mais cette piste est à l'étude au FC Nantes.