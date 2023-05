EXCLU - FC Nantes : Un attelage Ziani - Courbis pour remplacer Kombouaré ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les jours d’Antoine Kombouaré au FC Nantes semblent comptés. En très mauvaise posture après 11 matchs sans victoire, le technicien kanak pourrait être remercié dans les prochaines heures. Et selon nos sources, la piste du duo Stéphane Ziani - Rolland Courbis semble la plus chaude pour relever le défi de cette opération maintien.

Battu par Brest (2-0) puis Strasbourg (2-1), deux concurrents au maintien, le FC Nantes est dans une situation plus que critique. La Ligue 2 se rapproche à vue d’œil et les Canaris perdent peu à peu espoir, quelques jours seulement après avoir vu le rêve d’un nouvel exploit en Coupe de France s’envoler… Une situation intenable pour l’entraîneur en place, Antoine Kombouaré. Comme cela est évoqué depuis plusieurs heures par plusieurs de nos confrères, son départ est proche.

Geste violent d’une star de l’OM, la nouvelle polémique https://t.co/LhEf8QP3tb pic.twitter.com/qj9BC6V5OW — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Ziani hésite depuis des mois

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants nantais songent à l’éventuel changement d’entraîneur. Jusqu’à présent, Antoine Kombouaré a été maintenu pour deux raisons. La première, c’est le parcours en Coupe de France. Après avoir gagné l’édition 2022, le FCN du Kanak s’est hissé jusqu’en finale. Mais le miracle n’a pas eu lieu… La seconde raison, c’est l’absence de piste solide pour le remplacer. Le clan Kita songe à Stéphane Ziani depuis plusieurs mois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , mais l’intéressé a montré trop de frilosité pour relever le challenge seul. A quatre journées de la fin, le défi est d’autant plus immense. Mais Nantes pense à un duo pour remplir la mission « impossible » de ce maintien en Ligue 1.

Courbis, le savoir-faire

Selon nos informations exclusives, un attelage composé de Stéphane Ziani et Rolland Courbis est en ce moment même à l’étude. La jeunesse de Ziani, pur produit de la maison jaune, associée à l’expérimenté Courbis, qui connaît parfaitement la Ligue 1 et qui a déjà réussi plusieurs missions maintien, dont celle du MHSC, club qu’il a ensuite dirigé. Rien n’est encore décidé mais ce duo prend de l’ampleur. Deux hommes qui se connaissent bien puisque Ziani a été entraîné par Courbis dans sa carrière. Un attelage qui aurait alors la lourde tâche de réveiller un FC Nantes amorphe et KO debout depuis 11 matchs. Pas simple du tout…