Séisme au FC Nantes, une bombe est lâchée sur Kombouaré

Alexis Brunet

Le FC Nantes n'y arrive plus depuis quelque temps maintenant. Actuellement 17ème, la bande à Ludovic Blas est condamnée à faire un sans-faute lors des quatre dernières journées de Ligue 1 et elle espèrent un faux pas de la part d'Auxerre, Brest ou bien Strasbourg dans le même temps. Et malheureusement pour les Canaris, une mauvaise nouvelle pourrait troubler encore un peu plus leur fin de saison.

Le football est parfois paradoxal. Alors qu'il avait atteint la finale de la Coupe de France et qu'il pouvait se qualifier pour la Ligue Europa, la FC Nantes va peut-être descendre en Ligue 2. Le club de Waldemar Kita s'est en effet heurté à la dure réalité du championnat, en réalisant une série désastreuse de 11 matches consécutifs sans victoire.

Kombouaré pourrait ne pas finir la saison

Outre la 17ème place actuelle en championnat, les supporters du FC Nantes doivent aussi digérer une lourde défaite en finale de Coupe de France face à Toulouse (5-1). Même si Nantes n'est pas programmé de base pour jouer les premières places au classement, nous sommes bien loin des résultats de l'année dernière. Les hommes d'Antoine Kombouaré avaient terminé à la neuvième place et ils avaient remporté la Coupe de France face à Nice. De mauvais résultats qui pourraient d'ailleurs causer le renvoi de Kombouaré.

FC Nantes : Kombouaré viré, il lâche une punchline https://t.co/QUNAGnnyC8 pic.twitter.com/ur6UQAVobZ — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Kombouaré viré d'ici 24 heures ?