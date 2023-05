« Son management au FC Nantes est catastrophique… » Waldemar Kita se fait découper !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après sa défaite contre Brest (2-0), le FC Nantes est en grand danger. La Ligue 2 s’approche à grand pas et parmi les coupables désignés, le nom de Waldemar Kita revient une nouvelle fois. Cible des supporters, le président nantais est également sous le feu des critiques suite au système de prime proposée pour le maintien du club.

En l’espace d’une semaine, le FC Nantes a pratiquement tout perdu. Ses rêves européens comme ses espoirs de maintien. Balayés par le TFC en finale de Coupe de France (5-1), les Canaris ont lourdement chuté cette semaine en Ligue 1, contre un adversaire direct, Brest (2-0). Le match à ne pas perdre pour la bande à Kombouaré, désormais 17e et premier reléguable. Si la mission sauvetage est encore possible puisqu’il reste cinq journées et quinze points à distribuer, la colère commence toutefois à monter. Dans le viseur des supporters, une fois de plus, il y a les dirigeants et notamment le président, Waldemar Kita.

« Kita n’est pas un bon manager »

Lors de la finale de la Coupe de France, des banderoles hostiles à Waldemar Kita ont été aperçues comme : « L'heure de la retraite a sonné pour les Kita ». Cible des supporters, le président nantais est également pointé du doigt par Michel Moulin, chef d’entreprise, dirigeant dans le monde du football et ancien candidat à la présidence de la FFF. « J’ai lu que le président Kita allait mettre en place une prime de maintien pour ses joueurs. 50 000 euros. Il axe donc sa stratégie sur le maintien, une thématique négative, stressante, angoissante. A mon sens, c’est tout sauf une bonne méthode. Focaliser les joueurs sur un objectif aussi anxiogène, c’est une erreur. C’est même une faute de management. Mais Waldemar Kita n’est pas un bon manager. Depuis qu’il est au FC Nantes, son management est catastrophique… C’est une nouvelle preuve. L’idée de proposer un challenge à ses joueurs est bonne. Mais pas sur un objectif de maintien. C’est là qu’il n’est pas bon. Quand j’ai eu pour mission de sauver le PSG en 2008, j’ai immédiatement pris soin de libérer les joueurs de toute pression. Et je leur ai proposé un challenge sur quatre matchs. En terminant troisième sur ce championnat de quatre matchs, les joueurs pouvaient toucher une prime. La nuance est importante. Elle est même fondamentale ».

