Le FC Nantes humilié, Kombouaré se lâche

Le FC Nantes est complètement passé à côté de son sujet samedi soir. Dans un match à sens unique, c'est Tououse qui s'est imposé 5 buts à 1 pour décrocher la deuxième Coupe de France de son histoire. Un nouveau coup derrière la tête pour les Canaris qui se conjugue avec les difficultés éprouvées en championnat. Antoine Kombouaré était dépité en conférence de presse.

Le Stade de France a été le théâtre de l'une des pires humiliations subies par le FC Nantes. Les Canaris n'ont pas existé en encaissant 4 buts en à peine 25 minutes de jeu face à une équipe toulousaine touchée par la grâce. Nantes misait énormément sur cette Coupe de France afin de sauver sa saison mais c'est raté. Les Nantais vont devoir retourner aux affaires et assurer leur maintien, ce qui ne sera pas chose facile. Antoine Kombouaré était donc très marqué en conférence de presse.

«On a été corrigés avec une entame de match catastrophique»

« On ne s'attendait pas à un tel scénario, un tel début de match. C'est une immense déception pour les gens qui nous supportent, tous nos supporters venus en nombre. Et un peu d'incompréhension parce qu'on a imaginé plein de scénarios mais pas celui-là. On a été corrigés avec une entame de match catastrophique », a déclaré le Kanak dans des propos rapportés par RMC Sport . La déception est grande pour Kombouaré.

«On a raté notre finale»