Le FC Nantes court à la catastrophe, il fait une grande annonce

Une semaine après sa défaite à Auxerre, le FC Nantes avait l’obligation de l’emporter contre Troyes à domicile. Surpris dans les dernières minutes, les Canaris ont pris un point au bout du suspense sur un but litigieux. Égalités avec le premier relégable, les Nantais ont conscience de la situation délicate et misent sur la finale de la Coupe de France pour repartir de l’avant.

La saison du FC Nantes n’a rien d’évident. Outre le superbe parcours en Ligue Europa et la finale de la Coupe de France qui les attend, les Canaris ont de grosses difficultés en championnat. En l’espace de sept jours, Nantes affrontait Auxerre et Troyes, l’occasion parfaite de creuser l’écart sur la zone rouge et de se donner un bol d’air avant la finale de la Coupe. Raté. Les hommes d’Antoine Kombouaré se sont inclinés à Auxerre (2-1) avant de prendre un point à la dernière seconde contre Troyes sur une décision arbitrale qui risque de faire parler (2-2).

«Il y a un ras-le-bol du côté des supporters»

16ème de Ligue 1, le FC Nantes est ex-aequo avec Brest qu’il devance simplement à la différence de buts. Et après la finale contre Toulouse, Nantes affrontera le club breton. La victoire sera obligatoire pour Fabien Centonze et les siens. « Il y a un ras-le-bol du côté des supporters. Il y a beaucoup de déception entre le week-end dernier et cet après-midi, c’étaient nos deux plus gros matchs », reconnaissait le latéral droit nantais au micro de Prime Vidéo.

Kombouaré mise sur la Coupe… avant le match de la peur