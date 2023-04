Catastrophe au FC Nantes, cette sortie qui laisse présager le pire

Thibault Morlain

Actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré réalise un travail remarquable chez les Canaris. Mais voilà, rien ne dit qu’il soit toujours là la saison prochaine. En effet, le Kanak est en fin de contrat. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Kombouaré s’est confié sur son avenir et il y a de quoi s’inquiéter chez les fans du FC Nantes.

Grâce à Antoine Kombouaré, le FC Nantes a retrouvé la joie de remporter un trophée. Les Canaris ont gagné la Coupe de France la saison dernière et ils sont toujours en course pour conserver leur bien. Merci donc l’entraîneur kanak qui réalise un boulot exceptionnel. Mais voilà que les questions sur son avenir reviennent actuellement en boucle. En effet, Kombouaré est en fin de contrat et pour le moment, aucun signe d’une prolongation au FC Nantes.

« Tu as envie de lever le pied »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a été interrogé sur son avenir. Et l’entraîneur du FC Nantes a fait passer un message très fort, expliquant : « Quand tu travailles beaucoup, tu n’as pas de temps avec ta famille. Je ne me plains pas, je suis super-heureux. Mais, quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied. C’est plutôt ce à quoi je pense. Dans moins de 3 semaines, je vais être grand-parent pour la quatrième fois. La famille s’agrandit. Je veux aussi consacrer du temps à mes petits-enfants. C’est aussi un beau métier, grand-parent. Je prépare ma fin de carrière dans le football ? Non, non. Mais, bon, 40 ans dans le foot... J’ai encore des trimestres à aller chercher. Quinze, je crois ».

