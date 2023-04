Le mercato du FC Nantes promet d’être… électrique !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux portes d’un nouvel exploit en Coupe de France, le FC Nantes doit d’abord se sauver en Ligue 1 avant de penser à la saison prochaine. Mais à quelques semaines du mercato, les tractations vont déjà bon train concernant trois joueurs chaudement courtisés…

Si certains joueurs du FC Nantes ont la cote, depuis quelques semaines, ce n'est pas un hasard. Grâce à cette qualification en Finale de Coupe de France, le FC Nantes pourrait sauver sa saison loupée en championnat. Les Canaris pointent à la 15ème place de la Ligue 1 à 7 journées de la fin du championnat, une victoire lors de la Finale permettrait au FC Nantes de décrocher son ticket européen. Pour se faire, Nantes compte sur ses meilleurs éléments cette saison, on peut évoquer Ludovic Blas, Quentin Merlin mais aussi son super gardien Alban Lafont, tous les trois sont en train de réaliser une saison remarquable sous le maillot jaune.

Blas, le milieu qui sait tout faire

Ludovic Blas réalise une superbe saison avec le FC Nantes, le milieu de terrain de 25 ans est auteur de 7 buts cette saison en 29 matchs joués. Il est l'un des milieux les plus décisif de Ligue 1 durant l'exercice 2022-2023. A 1 an de la fin de son contrat, Ludovic Blas n'a entamé aucune discussion pour prolonger son aventure au FC Nantes, tout porte à croire que le joueur formé à Guingamp et qui évolue sous le maillot jaune depuis 4 saisons pourrait changer d'air prochainement. L'été dernier, le joueur n'était pas loin d'un transfert à Lille OSC mais les dirigeants nantais s'étaient opposés à ce transfert. Nul doute qu'il sera courtisé lors de la prochaine fenêtre des transferts et pour s'attacher ses services il faudra au moins débourser 18 millions d'euros.

Merlin "l'enchanteur"

Il est la révélation de la saison chez les Canaris, Quentin Merlin est un ailier de gauche de formation, sous Kombouaré, le natif de Nantes a été reconverti en arrière gauche, un poste qui lui va à merveille. Face au Paris Saint Germain, il est auteur du deuxième but de la rencontre remporté par les siens sur le score de (3-1). Son talent est indéniable mais la blessure survenue le mois de janvier dernier l'a freinée dans sa progression. Son retour a été décisif puisqu'il est l'auteur de la passe décisive sur l'égalisation nantaise (2-2) face à l'AS Monaco. Merlin a prolongé le 1er avril 2022 son contrat, il est lié au FC Nantes jusqu'en 2026. Pour le moment, aucun club ne s'est présenté pour s'attacher ses services mais s'il continue sur sa lancée, il devrait taper dans l'œil de plusieurs équipes surtout qu'il n'a que 20 ans.

Lafont, l'ange gardien du FC Nantes

Depuis maintenant 4 ans, Alban Lafont surveille les cages du FC Nantes, le capitaine des Canaris, nommé en début de saison par Antoine Kombouaré, réalise une belle saison. Lafont a réalisé 116 arrêts cette saison soit 4 tirs dangereux arrêtés par match, une belle statistique qui prouve le talent de l'ancien portier du FC Toulouse. Sa meilleure performance lors de l'exercice 2022-2023 fut face au Paris Saint Germain avec 8 ballons sauvés lors de ce match. L'Équipe lui avait attribué la note de 10/10 pour récompenser son match extraordinaire. Son rendement dans les cages du FC Nantes n'ont pas échappé aux yeux de certains clubs. Selon les dernières rumeurs, Leicester City voudrait enrôler le portier de 24 ans lors du prochain mercato.