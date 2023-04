Incroyable craquage au FC Nantes, il pête un câble

Arnaud De Kanel

Bien que finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes se retrouve dans une position extrêmement délicate en championnat. Incapables de batte l'AJ Auxerre dimanche après-midi, les Canaris se retrouvent derrière leur adversaire du jour au classement. Le maintien n'est pas assuré, loin de là, et l'attitude des joueurs a excédé Antoine Kombouaré, très en colère au moment de débriefer la rencontre.

Le FC Nantes passe par toutes les émotions. Jamais trop loin de la zone de relégation, les Canaris s'y approchent à grands pas suite à leur nouvelle défaite survenue dimanche. Sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps, les Nantais ont perdu une bataille cruciale face à un adversaire direct pour le maintien. Désormais, Nantes se retrouve en mauvaise posture, à la 15ème position du classement et à deux points du premier relégable, le Racing Club de Strasbourg. Antoine Kombouaré a craqué au micro de Prime Vidéo .

Mercato : Après avoir mis le feu à Nantes, il déballe tout https://t.co/U9V1jJYjDE pic.twitter.com/n6rybBuycN — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«On va jouer avec la pression, on va se marrer»

« On se met des handicaps trop compliqués à remonter. J'avais dit aux joueurs de se souvenir de Reims et de Monaco où on était également menés. On ne peut pas y arriver quand on est aussi mauvais dans l'entame. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut, les joueurs ne se sentent pas concernés par le maintien, donc ! Ligue Europa, finale de Coupe de France… Moi, je sens ce qui va venir : les joueurs préfèrent attendre qu'on soit dans la mouise et 17es au classement pour enfin se réveiller. Très bien, on va jouer avec la pression, on va se marrer », a lâché le coach du FC Nantes, avant de poursuivre.

«On est une équipe de merde»