FC Nantes : Son salaire déclenche la polémique, il répond

Thibault Morlain

L’été dernier, Moussa Sissoko a fait son grand retour dans le championnat de France. Formé à Toulouse, celui qui était dernièrement du côté de Watford s’est alors engagé avec le FC Nantes. Un renfort de poids pour Antoine Kombouaré. Il faut dire que les Canaris ont mis l’argent sur la table pour convaincre Sissoko qui a d’ailleurs répondu à propos de son salaire qui fait tant parler.

Récemment, L’Equipe sortait son traditionnel dossier sur les salaires des joueurs en Ligue 1. Et du côté du FC Nantes, la somme associée à Moussa Sissoko a quelque peu fait polémique. L’international français serait tout simplement devenu le joueur le mieux payé de l’histoire du FC Nantes avec un salaire mensuel de 310 000€.

La catastrophe est évitée au FC Nantes, il touche le jackpot https://t.co/2cFLU3gPKR pic.twitter.com/OxgXXqRsra — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

« Je n’ai rien volé »

Face aux multiples réactions suscitées par son énorme salaire, Moussa Sissoko a pris la parole. En conférence de presse, le joueur du FC Nantes a alors expliqué : « Je ne sais pas où ils ont sorti ces infos là. Peu importe le salaire que je peux avoir ou que les autres peuvent avoir. Je n’ai rien volé. Ce que je gagne aujourd’hui c’est mon dû. Je l’ai mérité par mon travail depuis des années ».

« Je suis bien dans ma tête »