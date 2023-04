Coup de tonnerre au FC Nantes ? L'énorme annonce

Thibault Morlain

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré fait des miracles sur le banc des Canaris. Son avenir n'en demeure toutefois pas moins incertain. Dans sa dernière année de contrat, le Kanak voit sa situation faire énormément parler. Continuera ? Ne continuera pas ? En marge de la qualification du FC Nantes pour la finale de Coupe de France, Waldemar Kita s'est prononcé sur l'avenir de Kombouaré.

C'était la fête ce mercredi soir à Nantes. A la Beaujoire, les Canaris se sont imposés face à l'OL (1-0) grâce à un but de Ludovic Blas. Une victoire qui permet aux hommes d'Antoine Kombouaré de retourner au Stade de France pour espérer remporter une deuxième Coupe de France consécutive. De quoi confirmer un peu plus l'excellent travail de l'entraîneur du FC Nantes. Depuis sa prise de fonctions, Kombouaré fait des miracles avec son effectif, mais cela n'empêche toutefois pas les questions à propos de son avenir. Alors que le Kanak avait déjà envisagé un départ l'été dernier, voilà que son contrat arrive à expiration sur les bords de la Loire. Quid donc du cas Antoine Kombouaré ?

« Analyser l’ensemble de la saison »

La question a direction été posée à Waldemar Kita, président du FC Nantes. Suite à la qualification de son équipe pour la finale de Coupe de France, il a lâché, rapporté par Ouest France : « Ce type de soirée me donne-t-elle envie de prolonger Kombouaré ? Il faut aller jusqu’au bout et analyser l’ensemble de la saison quand le championnat sera terminé. L’année dernière, j’ai entendu dire qu’il voulait partir, tout d’un coup il est resté et il a fait un bon chemin ».

« On est souvent viré et, si on revient, c’est pour vivre ça »