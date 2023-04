Polémique sur le ramadan, le FC Nantes lâche une annonce fracassante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu à domicile par le Stade de Reims ce dimanche, le FC Nantes a totalement raté son match. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Jaouen Hadjam, pas convoqué par Antoine Kombouaré puisqu’il a décidé de ne pas rompre son jeûne, lui qui effectue le ramadan. L’entraîneur nantais est revenu sur ce sujet qui fait couler beaucoup d’encre.

Le FC Nantes n’a pas préparé son choc face à l’OL de la meilleure des manières. Les Canaris ont été balayés à domicile par le Stade de Reims (0-3) qui a repris sa marche en avant, deux semaines après avoir vu sa série stoppée par l’OM. Mais du côté du FC Nantes, un sujet monopolisait l’actualité, l’absence de Jaouen Hadjam. Comme l’a révélé RMC Sport , le latéral gauche nantais, qui fait le ramadan, ne faisait pas partie du groupe car il aurait refusé de rompre son jeûne. Résultat, Antoine Kombouaré ne l’a pas convoqué.

«J’ai toujours fait ça»

« Cela fait vingt ans que j’entraîne, j’ai toujours fait ça », a rappelé l’entraîneur nantais en conférence de presse. « Pour moi, il n’y a pas de polémique. Je suis entraîneur, je mets des règles en place, j’ai un cadre. Dans la semaine, ceux qui jeûnent, il n’y a pas de souci pour les entraînements, je travaille même pour les soutenir, les aider. Ils ne viennent pas déjeuner, ils vont se reposer. Ils ne s’entraînent pas quand je double les séances, parce qu’on veut les protéger, on ne veut pas qu’ils se blessent. Par contre, la règle, les jours de match, c’est qu’il ne faut pas jeûner. Et ceux qui décident de jeûner, ils ne sont pas dans le groupe », précise simplement Antoine Kombouaré.

«Il n’y a aucune sanction»