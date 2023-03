«Les chinois foutent tout en l’air», énorme coup de gueule au FC Nantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi, en marge d'une rencontre face au PSG en championnat, Antoine Kombouaré a confirmé qu'il se rendra à Paris en train. L'occasion pour le coach du FC Nantes d'évoquer sa sensibilité écologique. Né à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, le technicien n'a pas mâché ses mots.

En septembre dernier, le PSG se rendait à Nantes en avion. Le point de départ d'une polémique, qui allait mener à une phrase devenue célèbre de Christophe Galtier. « On a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » avait confié l'entraîneur du PSG, qui a, depuis, présenté ses excuses. Mais cette sortie n'avait pas été appréciée par Antoine Kombouaré, sensible aux questions environnementales. En conférence de presse ce vendredi, le technicien du FC Nantes a annoncé que son équipe allait se rendre à Paris en train pour affronter le PSG. Il a justifié sa décision.

Mercato : Les plans du PSG sont dévoilés au grand jour https://t.co/sk7V3Ac8HB pic.twitter.com/iLQbRESlHf — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Kombouaré parle d'écologie en conférence de presse

« Je n’ai pas attendu que des gens viennent avec des pétitions pour mettre la pression. J’ai décidé qu’on allait partir en train à Paris. On est super contents d’y aller en train, ce sera 2h (de trajet). On rentrera en bus. 3h30 de bus, ça n’a jamais tué les gens (…) J’ai toujours fait ça. Quand j’étais entraîneur du PSG, on s’était déplacé à Lyon en train. Je le faisais déjà dans mes précédents clubs. Tu ne peux pas le faire quand tu joues tous les trois jours, mais là on n’a pas de match de Coupe d’Europe. On reviendra en bus, tout va bien. Je n’ai pas attendu qu’on me mette la pression. Chez moi, ma famille est concernée par cela, plein d’îles vont disparaître » a déclaré Kombouaré. Né à Nouméa, le technicien a, également, poussé un coup de gueule.

« Les Chinois arrivent avec leurs bateaux et foutent tout en l’air »