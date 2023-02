Ça se tend déjà avec ce gros transfert du FC Nantes

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Nantes est allé chercher Andy Delort du côté de l’OGC Nice. Un gros coup sur le papier, mais pour le moment, c’est loin de se confirmer sur le terrain. En effet, l’attaquant algérien ne convainc pas vraiment avec les Canaris. Et voilà que les premières tensions commencent déjà à apparaitre à cause de Delort.

Alors qu’il n’était plus vraiment en odeur de sainteté à l’OGC Nice, Andy Delort est venu se relancer au FC Nantes à l’occasion du mercato hivernal. Un gros renfort pour Antoine Kombouaré, mais pour le moment, l’international algérien n’est clairement pas en réussite. Et ça commence à agacer les fans du FC Nantes qui n’ont pas hésité à siffler Delort en marge du dernier match face à Rennes.

« Sincèrement, je trouve ça quand même dommage »

La tension monte donc déjà entre Andy Delort et les supporters du FC Nantes. Des sifflets qui n’ont clairement pas échappé au principal intéressé. Rapporté par L’Equipe , Delort a alors répondu, lâchant : « Sincèrement, je trouve ça quand même dommage. Ce n'est pas grave, dans quelques semaines, ils m'acclameront. Mais je trouve ça rapide pour un joueur comme moi, qui ne triche pas ».

« Je me languis de ce premier but »