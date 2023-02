Deschamps reçoit une demande inédite… du FC Nantes !

La rédaction

En marge de la rencontre entre Nantes et la Juventus, Antoine Kombouaré et Alban Lafont se sont présentés en conférence de presse ce mercredi, avant le 16ème de finale retour de Ligue Europa. Le FC Nantes rêve d’un exploit contre la Juventus demain soir à la Beaujoire alors que les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 1-1 la semaine dernière. Didier Deschamps, passé par les deux clubs, sera bien présent dans les travées du stade jeudi, et Kombouaré n’a pas manqué de lui faire une requête.

Joueur du FC Nantes avec 124 matchs entre 1985 et 1989 et de la Juventus avec 180 matchs entre 1994 et 1999, Didier Deschamps aura du mal à choisir son camp jeudi soir. Deux clubs qui l’ont vu évoluer s’affrontent pour une place en 8ème de finale de Ligue Europa et l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, espère bien bénéficier du soutien du sélectionneur de l’Équipe de France : « La vraie question c’est de savoir si Deschamps va venir comme sélectionneur français, ancien joueur nantais ou ancien joueur de la Juve ? Mais j’espère qu’il sera pour nous demain. Il faut qu’il soit pour nous », a lancé l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse.

Un international ravi de revoir son sélectionneur

La présence de Deschamps en tribunes jeudi soir fait donc plaisir à Kombouaré mais également à Alban Lafont, appelé en Équipe de France pour la première fois en septembre dernier. Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d’avant match entre Nantes et la Juventus, le gardien français s’est exprimé : « Je pense que c’est le club qui a invité Deschamps et c’est super de leur part d’inviter les anciens pour qu’ils puissent assister à ce match. Je ne fais pas vraiment attention à l’Équipe de France ou ce qu’il pourrait se passer ensuite. Le plus important c’est ce qui va se passer demain ».

Deschamps… mais pas que !

À voir si la présence de Deschamps offre au FC Nantes une motivation supplémentaire pour rêver encore un peu plus. Pour cette rencontre de gala, les Canaris ont décidé de réunir d’autres grands noms passés par le club. Jocelyn Gourvennec, Dominique Cassagrande, Georges Eo, Claude Suaudeau, Japhet N’Doram et Claude Makélélé seront également présents.