Deschamps de retour au FC Nantes, les Canaris préparent un événement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne gloire du FC Nantes avant ses passages du côté de l’OM ou de la Juventus, Didier Deschamps s’apprête à retrouver la Beaujoire dans la peau de l’invité d’honneur. Le club présidé par Waldemar Kita a décidé de convier le sélectionneur de l’équipe de France et d’autres légendes des Canaris au 16e de finale retour de la Ligue Europa contre la Juventus.

Face à la Juventus, le FC Nantes ne partait clairement pas favori, mais les hommes d’Antoine Kombouaré peuvent aujourd’hui sérieusement rêver d’un exploit après le nul obtenu à Turin (1-1) jeudi. Dans une Beaujoire en fusion, les Nantais tenteront donc d’obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, sous le regard de plusieurs légendes du club.

Deschamps de retour à la Beaujoire, et il n’est pas le seul

Pour cette rencontre de gala, le FC Nantes a décidé de réunir d’anciennes gloires du club, à commencer par Didier Deschamps, désormais à la tête de l’équipe de France. Jean-Claude Suaudeau, Dominique Cassagrande, Jocelyn Gouvennec, Japhet N’Doram, Georges Eo ou encore Claude Makélélé seront également de la partie.

Coups de théâtre chez les Bleus, Deschamps croule sous les propositions https://t.co/pVYy4iSCLa pic.twitter.com/47dkUBAO50 — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Un « accueil spécial » attendu pour les anciennes gloires du FC Nantes

Une réunion d’anciens qui permettra au public de se remémorer « l’une des plus belles pages du club en Coupe d’Europe » comme l’a rappelé le FC Nantes, à savoir la demi-finale retour de Ligue des champions contre la Juventus en 1996, avec une élimination à la clé malgré une victoire à domicile (3-2, mais défaite 2-0 à l’aller). Didier Deschamps était alors dans le camp turinois en ce 17 avril 1996. Le club précise dans son communiqué « qu'un accueil spécial leur sera accordé » et « qu'une présentation au public de la Beaujoire est prévue ainsi que d'autres surprises. »

« Nantes aussi a une histoire, et je suis très heureux d'y revenir »