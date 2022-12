PSG : Galtier en remet une couche sur la polémique du char à voile

Amadou Diawara

Alors que le PSG est pointé du doigt concernant l'écologie, Christophe Galtier avait plaisanté en évoquant des possibles déplacements en char à voile. Une sortie qui a provoquée une énorme polémique. Interrogé une nouvelle fois sur le sujet, le technicien du PSG a fait passer un nouveau message fort.

Présent en conférence de presse aux côtés de Kylian Mbappé avant le choc entre le PSG et la Juventus au Parc des Princes (6 septembre), Christophe Galtier a été interrogé sur les déplacements du club en jet privé, qui ne sont pas écologiques. Et le technicien du PSG a choisi de répondre avec humour : « Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile » . Toutefois, cette sortie de Christophe Galtier n'a pas eu l'effet escompté, puisqu'elle a provoqué une énorme polémique.

«Il faut faire attention avec l'humour aujourd'hui»

Désireux d'éteindre l'incendie qu'il a causé involontairement, Christophe Galtier a tenté de s'expliquer à plusieurs reprises. « Je pensais jamais à une telle question. Il faut tout remettre dans le contexte. C’est une veille de match de Ligue des Champions. Mon premier match de Ligue des Champions en plus. Est-ce que j’ai des regrets ? Je regrette l’humour à ce moment. Pas sur ce sujet, mais à ce moment. Ça n’a pas été perçu comme de l’humour. Comme quoi on peut plus faire de l’humour. (…) Y’en a une qui a fait de l’humour à l’Assemblée. Elle a inventé que j’avais une Lamborghini », a d'ailleurs confié le coach du PSG à la mi-novembre.

«On a pas tous le même humour»