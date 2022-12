PSG : Nouvelle polémique à la Mbappé déclenchée dans le vestiaire ?

Guillaume de Saint Sauveur

Très performant actuellement au Qatar à l’occasion de la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection du Qatar, Achraf Hakimi semble pleinement s’épanouir dans ce collectif. Et comme l’avait fait Kylian Mbappé en septembre dernier, le latéral droit marocain a fait passer un message ferme au PSG.

Souvenez-vous, les faits datent du 22 septembre dernier, lorsque Kylian Mbappé adressait un tacle frontal au PSG alors qu’il sortait d’une victoire contre l’Autriche avec l’équipe de France : « J’ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons… À Paris, c’est différent, on me demande de faire le pivot », avait lâché Mbappé, reprochant donc à Christophe Galtier son utilisation tactique dans le secteur offensif du PSG. Une sortie médiatique qui avait fait polémique.

Hakimi s’y met…

Dans un entretien accordé à Marca lundi, Achraf Hakimi a évoqué son rôle en sélection du Maroc avec qui il dispute actuellement la Coupe du Monde au Qatar. Et le latéral droit du PSG a affiché un discours assez similaire à celui de Mbappé : « Mes rôles en club et en sélection ? Ils sont différents. À Paris, il y a de très grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc j'ai plus d'importance dans le jeu, je touche plus la balle, ils me donnent l'importance de me sentir à l'aise. A Paris, c'est très différent : parfois vous courez et vous ne recevez pas le ballon », indique Hakimi.

« Ils savent l’importance que je peux avoir »