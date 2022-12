PSG : Thiago Silva a rendu un sacré coup de main au projet QSI

Guillaume de Saint Sauveur

Capitaine emblématique et grand patron de la défense du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos a pleinement profité de ses années aux côtés de son compatriote brésilien pour s’imposer comme une référence en Ligue 1 à son poste. Et Dante, le défenseur de l’OGC Nice, livre son point de vue à ce sujet.

Actuellement au Qatar avec la sélection du Brésil pour y disputer la Coupe du Monde, Marquinhos (28 ans) est devenu au fil des années un élément indispensable de la Seleçao , mais également du PSG. Deux équipes dans lesquelles il a beaucoup appris au contact de Thiago Silva, et ce n’est pas Dante qui dira le contraire…

Dante s’enflamme pour Marquinhos

Interrogé sur le site officiel de la Ligue 1, le défenseur brésilien de l’OGC Nice vante les mérites de Marquinhos : « Il est dans le top 5 ! Ses points forts ? Sa sérénité, ses incroyables qualités physiques… Ce n'est pas le plus grand, mais il a une très bonne détente. Il est agressif, engagé à chaque duel et il est excellent en relance. Même sous pression, il reste toujours calme, tranquille », indique Dante.

« Il a beaucoup appris de Thiago Silva »