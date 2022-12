Le Qatar confirme, une révolution est attendue au PSG

Arnaud De Kanel

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar a pris une décision radicale pour son futur dans la capitale. Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a émis le souhait de racheter le Parc des Princes. Mais le dossier qui affole, c'est bien la vente d'un certain pourcentage des parts du club qu'a confirmé le président du PSG.

A la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi n'en finit plus de faire parler de lui. Le président qatari n'hésite pas à défendre la position de son pays qui se retrouve très critiqué suite au Mondial, et a également confirmé son intention de racheter le Parc des Princes, au quel cas où le PSG pourrait déménager. Cela a mis en retrait l'énorme bombe qu'il a lâché quelques jours plus tôt.

Un fonds d'investissement américain sur le PSG

En organisant le Mondial, le Qatar a réalisé son objectif principal depuis qu'il est entré dans le monde du football. Alors, le plus petit du golfe pourrait peur à peu se désengager de ce milieu. Selon les informations de L'Equipe , un fonds d'investissement américain, dont le nom n'a pas encore fuité, se serait positionné afin de racheter une partie du capital du Paris-Saint-Germain, entre 10 et 15%. Nasser Al-Khelaïfi aurait pu démentir, il a fait l'inverse !

Coupe du monde 2022 : Polémiques au Qatar, Al-Khelaïfi règle ses comptes https://t.co/y1fnAwoaOz pic.twitter.com/MdA7rgRkfW — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Al-Khelaïfi pas contre une vente de quelques parts