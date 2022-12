Transferts - PSG : L’annonce est faite pour Skriniar, c’est plié

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait le forcing pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Luis Campos en avait fait sa priorité et il ne comptait pas lâcher l’affaire en vue du prochain marché des transferts en janvier. Pour autant, le dossier semble désormais très fortement compromis. Explications.

Priorité du PSG lors du mercato estival, Milan Skriniar apparaissait toujours comme une cible chaude de Luis Campos pour le prochain marché des transferts en janvier. Néanmoins, le Slovaque se dirige vers une prolongation avec l'Inter, et Nasser Al-Khelaïfi est venu faire une déclaration lourde de sens sur le recrutement hivernal.

« Si je vais investir cet hiver sur le marché des transferts ? Je ne pense pas »

Lors d’un entretien accordé à l’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi a fait une grosse révélation en vue du prochain mercato hivernal. « Si je vais investir cet hiver sur le marché des transferts ? On verra, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien. »

« Ils n'ont rien demandé »