Qatar 2022 : Une hécatombe frappe la Coupe du monde, le PSG jubile

Arnaud De Kanel

Le PSG a été fixé et connait son adversaire pour les huitièmes de finales de Ligue des Champions. Le club de la capitale a hérité du Bayern Munich, l'ogre de Bundesliga. Mais alors que le Mondial au Qatar bat son plein, plusieurs joueurs du club bavarois s'y sont blessés et inquiètent avant le rendez-vous fatidique.

Le hasard fait bien les choses. Une nouvelle fois, le PSG retrouvera le Bayern Munich en Ligue des champions. Le match aller se disputera le 14 février prochain et certains joueurs bavarois manqueront à l'appel. En effet, les blessures s'accumulent au Mondial et des hommes forts de Julian Nagelsmann sont sévèrement touchés. Une aubaine pour le PSG et Christophe Galtier.

Avalanche de blessures pour le Bayern

La Coupe du monde est en train de rebattre toutes les cartes. Disputée pour la première fois en plein milieu d'une saison, elle aura été fatale à plusieurs joueurs. Un temps incertain, Sadio Mané a été contraint de déclarer forfait juste avant le début de la compétition. Blessé au péroné droit, il est entré dans une course contre la montre pour être disponible face au PSG. Chez les Bleus , Lucas Hernandez a été victime d'une rupture des ligaments croisés face à l'Australie et sera absent face au PSG. Blessé avec le Maroc mais de retour face à la Croatie, Noussair Mazraoui reste fragile et n'est pas à l'abri d'une rechute tout comme ses coéquipiers Manuel Neuer, Kingsley Coman et Leroy Sané. Prudence côté PSG car le club n'est pas épargné.

La roue est en train de tourner côté PSG

Le PSG n'est pas gâté non plus. Au Qatar, Neymar a été touché à la cheville et sa présence pour les huitièmes du Mondial n'est pas assurée. Déterminé à tout faire pour ramener le trophée Jules Rimet au Brésil, il pourrait aggraver l'état de sa cheville, quitte à manquer le reste de la saison avec Paris. Enfin, Nuno Mendes et Danilo Pereira se sont également blessés avec le Portugal. Le jeune latéral portugais est forfait pour le reste de la compétition mais devrait être remis à temps pour la double confrontation face au Bayern.