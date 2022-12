Transferts - PSG : Vers un nouvel échec pour Campos sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du dernier mercato estival, Bernardo Silva a été l’objet d’intérêts du PSG et du FC Barcelone, moment où le Portugais cultivait des envies d’ailleurs. Cependant, la donne semblerait être en train de changer pour le joueur de Manchester City. La menace est grande pour Luis Campos dans le dossier Bernardo Silva.

Bernardo Silva (28 ans) pourrait-il retrouver Luis Campos qui était derrière son transfert à l’AS Monaco à l’été 2014 ? À présent en poste au PSG en tant que conseiller football, le dirigeant portugais rêve de faire venir son compatriote au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 3 août dernier. Pour satisfaire Luis Campos, le PSG avait d’ailleurs dégainé une offre de transfert de 80M€ qui avait été repoussée par Manchester City, toujours selon les informations du 10sport.com.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi interpelle Galtier et Campos pour le mercato https://t.co/yVvPeWfksk pic.twitter.com/dEfIscpyaj — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Le PSG et le Barça se sont livrés coup pour coup dans le dossier Silva

Cependant, le PSG n’était pas l’unique club à se pencher sur la situation de Bernardo Silva à Manchester City dont le contrat expirera en juin 2025. The Manchester Evening News affirme qu’à la toute fin du mercato estival de 2022, Bernardo Silva avait été l’objet d’un intérêt du FC Barcelone, sans pour autant qu’une proposition de transfert soit formulée à Manchester City. À l’instant T, le PSG et le FC Barcelone continueraient d’être intéressés par le profil de Bernardo Silva selon ESPN .

Bernardo Silva retournerait sa veste sur le mercato