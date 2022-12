Mercato - Real Madrid : Ancelotti rêve de trois transferts XXL

Arnaud De Kanel

Carlo Ancelotti a remis le Real Madrid sur le toit de l'Europe la saison dernière en remportant la Ligue des champions. Pour cela, il a pu compter sur son trident légendaire au milieu de terrain, composé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. Le second est parti durant le mercato tandis que les deux autres sont vieillissants. Alors, le coach italien a ciblé trois profils pour son milieu de terrain.

Avec une Ligue des champions et un championnat pour son retour, Carlo Ancelotti pour réclamer des recrues à son président Florentino Perez. Lors du mercato estival, le Real Madrid préparait déjà le futur en déboursant 80M€ pour s'attacher les services d'Aurélien Tchouaméni. S'il peut dores et déjà compter sur Eduardo Camavinga et Federico Valverde, Carlo Ancelotti souhaite anticiper les possibles déclins de Toni Kroos et Luka Modric, toujours titulaires cette saison. Pour cela, trois noms sont sortis, et ça fait rêver.

Deux cibles à plus de 100M€

Depuis le début de la saison, Jude Bellingham est en train de crever l'écran avec le Borussia Dortmund. Ultra performant et efficace, le milieu de terrain anglais serait sur les tablettes du Real Madrid. Son explosion n'a pas échappé non plus à Manchester City, Liverpool et au PSG. Le dossier se compliquerait de plus en plus étant donné les demandes colossales de Dortmund qui évaluerait son crack aux alentours de 150M€, une somme que le Real ne serait pas prêt à débourser d'après Ramon Alvarez. Dernièrement, MARCA révélait un intérêt pour le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, toujours à la Lazio Rome malgré ses saisons de haut vol. Le club italien aurait fixé son prix à 100M€ d'après le quotidien espagnol. Mais une ultime piste aurait été activée.

Le gros coup Bruno Fernandes ?