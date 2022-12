Mercato - Real Madrid : Ancelotti en grand danger pour ce transfert à 100M€

Pierrick Levallet

Afin de renouveler son milieu de terrain, le Real Madrid a déjà recruté Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Mais ce ne serait pas assez pour Carlo Ancelotti. Alors que Casemiro est déjà parti et que Luka Modric et Toni Kroos ne devraient plus tarder à faire leurs valises également, le technicien italien aimerait du renfort dans son entrejeu. Dans cette optique, Carlo Ancelotti aurait réclamé Sergej Milinkovic-Savic à sa direction. Mais le joueur de la Lazio Rome intéresserait aussi un autre club de Serie A.

La Juventus en pince pour Milinkovic-Savic, mais...

Selon les informations de Relevo , la Juventus négocierait depuis un certain temps maintenant avec l’entourage de Sergej Milinkovic-Savic. La Vieille Dame envisagerait d’ailleurs de faire une bonne offre à la Lazio Rome dans les prochains mois. Toutefois, le club turinois pourrait avoir quelques difficultés dans ce dossier. Entre les récents départs en interne, dont celui du président Andrea Agnelli, les incertitudes autour de l’avenir de Massimiliano Allegri, et le prix réclamé par la Lazio Rome (100M€), la Juventus pourrait voir le Serbe lui échapper. Claudio Lotito est très dur en affaire, surtout avec les clubs italiens.

