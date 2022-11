Mercato - Real Madrid : Ancelotti s'active pour un transfert à 100M€

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, le Real Madrid a dit adieu à Casemiro, plus jeune milieu d'un trio vieillissant. Pour anticiper les possibles déclins de Toni Kroos et Luka Modric, Carlo Ancelotti aimerait recruter Jude Bellingham. Or, une autre piste aurait été ouverte en provenance d'Italie, pour un coût tout aussi conséquent.

Le Real Madrid se tourne vers l'avenir. En recrutant Aurélien Tchouaméni pour 80M€ l'été dernier, le club merengue a parfaitement compensé le départ de Casemiro. Pourtant, il y avait déjà de la réserve dans l'effectif avec Eduardo Camavinga et le polyvalent Federico Valverde. Visiblement, Carlo Ancelotti ne serait pas contre une arrivée au milieu de terrain. Dernièrement, les noms de Jude Bellingham et Enzo Fernandez étaient sortis dans la presse. Mais ce n'est pas tout...

Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid ? La réponse de Campos https://t.co/sS9EgPN6Kr pic.twitter.com/rghxglW8jF — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Le Real anticipe pour Modric et Kroos

Ce n'est pas un hasard si le Real Madrid, pas très actif sur le mercato ces 3 dernières années, recrute au milieu de terrain. En misant gros sur les Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, la Casa Blanca prépare l'avenir. Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas éternels et leur retraite approche. L'Allemand n'a toujours pas prolongé et il le fera uniquement s'il se sent au niveau. Alors, le Real veut faire sauter la banque et s'est penché sur Jude Bellingham et Enzo Fernandez, deux joueurs qui ne partiront pas à moins de 100M€. Un nouveau nom a rejoint la short-liste d'Ancelotti.

Milinkovic-Savic au Real cet été ?