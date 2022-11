Mercato - PSG : L'annonce d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar au PSG

Thibault Morlain

Quid de l'avenir du Qatar au PSG après la Coupe du monde ? Alors que le club de la capitale était l'une des vitrines pour promouvoir cet événement de la part des Qataris ces dernières années, des questions se sont posées à propos de l'engagement de QSI pour l'avenir. Alors que la Qatar envisage de céder une partie du PSG, il n'est pas question d'un retrait à 100%. Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi l'a encore confirmé.

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari avec l'arrivée de QSI à sa tête. Depuis, le club de la capitale s'est invité parmi les plus grandes écuries du Vieux Continent. Mais voilà que dernièrement, l'avenir du PSG version QSI a fait l'objet de nombreuses interrogations. En effet, certains craignaient un possible désengagement du Qatar une fois la Coupe du monde terminée. Qu'en est-il alors des plans des propriétaires parisiens ? A l'occasion d'une interview accordée à Financial Times , Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a mis dans les choses au point.

Un nouvel investisseur arrive au PSG

Et dans un premier temps, Nasser Al-Khelaïfi en a dit plus sur la vente d'un pourcentage du PSG. Depuis plusieurs jours maintenant, il est question de l'arrivée d'un nouvel investisseur à hauteur de 10-15%. Alors qu'au moins deux fonds américains seraient intéressés, le président du PSG a expliqué que cette vente se fera sur la base d'une valuation à 4 milliards d'euros. Pour ce qui est du timing, cela devrait prendre encore quelques mois pour l'officialisation.

« Nous avons un projet à long terme ici »