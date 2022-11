Mercato - PSG : Menacé par Beckham, Campos a pris une décision pour Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pris aucune décision pour son avenir. La star du PSG reste pour le moment focalisé sur son Mondial au Qatar avec l'Argentine. Malgré tout, l'Inter Miami serait passé à l'action pour tenter de le recruter. Mais le PSG n'y croirait pas vraiment.

Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi voit son avenir être un sérieux sujet de discussion. La Pulga n’a toujours pris aucune décision pour la suite de sa carrière, ce dernier étant concentré sur la Coupe du monde avec l’Argentine. Mais ses prétendants ne cessent de pousser pour le faire plier. Et l’un des sérieux candidats serait passé à l’action récemment.

L’Inter Miami a dégainé pour Messi

Il y a quelques heures, le Times révélait qu’un accord était presque trouvé entre Lionel Messi et l’Inter Miami. Le club américain aurait proposé le plus gros salaire de l’histoire de la MLS à l’Argentin. La franchise de David Beckham serait persuadée que Lionel Messi finira par accepter cette proposition. Mais au PSG, on penserait différemment.

Le PSG n’a pas abdiqué pour Messi