Mercato - PSG : Messi reçoit une offre historique, il prépare son départ

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Lionel Messi serait proche d’un accord avec l’Inter Miami selon The Times. L’attaquant du PSG pourrait même toucher le plus gros salaire de l’histoire de la MLS et retrouver Luis Suarez et Cesc Fabregas. L’entourage de l’Argentin a démenti, ce qui arrange Paris qui ne compte pas lâcher l’affaire dans ce dossier.

Lionel Messi ne l’a jamais caché, la MLS l’intéresse. Même si l’international argentin est revenu à son meilleur niveau avec le PSG, son avenir est toujours aussi indécis. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale est passé à l’action pour prolonger le contrat de Lionel Messi qui sera libre en fin de saison. Mais pour le moment, l’ancien joueur du FC Barcelone se concentre sur sa Coupe du monde avec l’Argentine, lui qui a déjà inscrit deux buts dans la compétition.

L’Inter Miami proche d’un accord ?

Pourtant, même si Lionel Messi a mis son avenir de côté, son nom fait parler. D’après les informations du journal The Times , l’Inter Miami serait sur le point de conclure un accord pour boucler l’arrivée de Messi. Le club américain, qui lui aurait proposé le plus gros salaire de l’histoire de la MLS, serait convaincu que l’Argentin finira par accepter l’offre juste après la Coupe du monde. Pire, l’Inter Miami aurait même cherché à attirer Luis Suarez et Cesc Fabregas, deux amis de Lionel Messi, afin de convaincre l’attaquant du PSG de rejoindre les USA.

Le clan Messi dément