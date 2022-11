Mercato - PSG : Énorme bombe sur l’avenir de Messi, son départ est annoncé

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi n’a pas encore prolongé avec le PSG alors que les dirigeants parisiens insistent pour le conserver. Dans le même temps, l’Inter Miami serait sur le point de conclure un accord avec l’international argentin, le club américain s’attend à le faire signer juste après la Coupe du monde.

Focalisé sur ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi continue de porter l’Argentine. Malgré la défaite inaugurale face à l’Arabie Saoudite, l’attaquant du PSG a relevé la tête et a délivré l’Albiceleste face au Mexique. Autrement dit, à cet instant précis, Lionel Messi est loin de se soucier de son avenir. Et pourtant…

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG est passé à l’action pour prolonger le contrat de l’ancien du FC Barcelone. Libre à la fin de la saison, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir alors que la MLS fait tout son possible pour l’attirer dans ses filets.

🔺EXCLUSIVE: Inter Miami are close to signing Lionel Messi. The deal will make the 35-year-old the highest paid player in the history of the MLShttps://t.co/g2vmg4xzSV