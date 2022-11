Mercato : PSG, Barcelone... La vérité éclate pour le transfert du «nouveau Neymar»

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. Toutefois, comme l'a annoncé clairement Xavi, le conseiller football du PSG est en concurrence avec le FC Barcelone sur ce dossier. Mais heureusement pour l'écurie parisienne, le Barça aurait très peu de chances de finaliser le transfert d'Endrick.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick aurait alarmé Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert du crack de 16 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, Luis Campos serait contraint de se frotter au FC Barcelone pour Endrick.

El Barça, pesimista con Endrick. Palmeiras quiere 💰 al contado…y el FCB no lo tiene.Ni lo tiene ni puede, hoy, permitirse pagar 70/80M y ‘esperar’ 2-3 años para verlos fructificar.Muy difícilmente el 🇧🇷 será azulgrana.Con @albert_roge en @relevo.https://t.co/i4rIerZtCu — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) November 27, 2022

Endrick s'éloigne du FC Barcelone

Comme l'a reconnu Xavi lors d'un entretien accordé à ESPN ce samedi, le Barça est sur les traces d'Endrick : « Nous avons parlé avec son père et aussi directement avec le joueur. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. On veut du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. C'est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone et nous parlons. J'espère qu'il deviendra notre joueur. Cela dépend de lui » .

Le Barça n'a pas les moyens de lâcher 70-80M€ pour Endrick